Isola dei Famosi 2021, cast stellare: che nomi!

Manca davvero poco alla partenza per l’Isola dei Famosi 2021 ed il cast prende sempre più forma con ricchissimi nomi

Morto un reality se ne fa un altro. Il Grande Fratello VIP si avvia verso la conclusione, pertanto insorge l’Isola dei Famosi 2021 che comincerà lunedì 8 marzo su Canale 5. Stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog, sembra ormai essere confermata l’idea di Elenoire Casalegno come inviata del programma ed Ilary Blasi alla conduzione.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip, concorrente batte la testa: ansia tra i fan – VIDEO



Resta ancora un posto scoperto, non si sa ancora chi ci sarà: il traghettatore di naufraghi. Dapprima si vociferava di un possibile ingresso in scena di Aurora Ramazzotti, ma l’idea sembra essere naufragata. La produzione avrebbe dunque sondato la pista Teo Mammucari, vincitore della passata edizione de Il Cantante Mascherato, che, però, pare non ci sarà.

NON PERDERTI > > > Barbara D’Urso, rivelazione pazzesca di Walter Zenga: fan sbalorditi



L’Isola dei Famosi 2021, il cast: un carnet ricchissimo

Negli ultimi tempi, i nomi emersi sono tantissimi. Quelli più papabili, per TvBlog, sarebbero Elisa Isoardi, Gilles Rocca, Giovanni Ciacci, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Paul Gascoigne. Sono ancora pochi nomi rispetto all’intero cast protagonista di quest’edizione, ma quelli già presenti sono di grosso calibro e spessore. Sarà curioso vedere l’ex giocatore della Lazio, Paul Gascoigne, ad oggi allenatore, in TV per la prima volta senza occupare un ruolo nel mondo dello sport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Domenica Live, ex Miss Italia: “Mi puntò una pistola alla testa”



Un ultimo dubbio aleggia sul ruolo di opinionista. Chi farà da spalla ad Ilary Blasi? Non c’è ancora certezza in merito, ma i nomi più caldi sono quelli di Iva Zanicchi e Stefania Orlando, momentaneamente ancora nella casa del Grande Fratello VIP.