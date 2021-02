Giancarlo Magalli, l’annuncio in diretta spiazza tutti: “Che delusione”

Nuova pesante stoccata del conduttore Giancarlo Magalli nei confronti di Adriana Volpe nel corso di una diretta Instagram

Continua l’astio tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe ed ogni occasione è buona per le due parti di lanciare frecciate. Il noto conduttore, nel corso di una diretta Instagram con Monica Leofreddi, ha speso belle parole per Stefania Orlando, con cui ha lavorato in passato, e per il suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip. Addirittura, ha ammesso che il talento della Orlando è troppo per essere sprecato con televendite di materassi. Ad un certo punto, però, lancia indirettamente una stoccata ad Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli: “La Orlando vittima di Adriana Volpe”

“Seguo la Orlando, un pochino… non assiduamente, ma un pochino. Anche lei è stata vittima sempre della stessa persona”. Rivela Magalli riferendosi ad Adriana Volpe.

Monica Leoffreddi a quel punto ha reagito con un sorriso sornione, ma il Magalli ha continuato: “Perché la gente non sa, poi danno la colpa a me. Comunque Stefania se la sta cavando bene. Io tra l’altro, tempo fa, dissi anche che sarei stato lieto che avesse avuto un’occasione migliore. Perché lei è più brava di quello che le fanno fare. Scrissi proprio: ‘io non la posso vedere, fare i materassi. Lei può fare molto di meglio”.