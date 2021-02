GF Vip, concorrente batte la testa: ansia tra i fan – VIDEO

Forte preoccupazione al GF Vip per un gioco finito male, avvolto nel tappeto ha battuto la testa contro i piedi del divano

Al GF Vip ci sono stati momenti di forte apprensione per uno dei concorrenti più amati: Tommaso Zorzi. Durante una sfida della produzione, l’influencer di Milano ha battuto la testa contro i piedi di una poltrona della casa. Il gioco consisteva nel rotolare all’interno di un tappeto, guidato da Dayane Mello e Giulia Salemi.

Le due ragazze che hanno guidato il tappeto in cui era ben avvolto Tommaso Zorzi, hanno perso il controllo ed è finito contro la poltrona piazzata al lato della stanza, finendo fuori pista. Attimi di terrore per il terribile incidente, in quanto, nello scontro è stata coinvolta la testa del povero Zorzi che, coperto in viso, non si è accorto di dove stesse andando a finire.

GF Vip, preoccupazione dei fan per Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, uscito dal tappeto, visibilmente infastidito ha commentato: “Ma ho battuto la testa, mi sono fatto male”. Tra le risate dei suoi compagni d’avventura, l’influencer di Milano è sembrato abbastanza scosso e qualcuno inneggiava anche ad un secondo round, una sfida da rifare.

Dopo essere uscito dal tappeto ed i primi attimi di ilarità, Tommaso Zorzi ha mostrato un po’ di scombussolamento pertanto gli altri l’hanno aiutato a riprendersi, con del ghiaccio sulla fronte. Una brutta botta ed uno spavento, soprattutto, per l’influencer di Milano che, al momento dello scontro, non era neppure a conoscenza di ciò che stava accadendo perché coperto in volto. Epilogo che si è, fortunatamente, risolto senza gravi danni: le ‘tappetiadi‘ sono finite senza ulteriori problemi.