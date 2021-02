Covid Gran Bretagna, individuati casi di variante sudafricana: i dettagli

Anche in Gran Bretagna, sono stati individuati alcuni casi di variante sudafricana del Covid. I dettagli

La Gran Bretagna è uno dei paesi che più sta vivendo con difficoltà il recente andamento del Covid. I numeri continuano ad essere altissimi, tanto che il Governo nazionale sta pensando di prolungare ulteriormente le misure restrittive attualmente in vigore. A preoccupare sono soprattutto le varianti, che hanno spinto i vertici a interrompere i viaggi in entrata e uscita da alcuni paesi specifici.

Intanto, a tal proposito, è allarme variante sudafricana. Sono stati individuati già due casi di contagio con la mutazione, e la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Come riportato da Sky TG24, nessuno dei due pazienti sarebbe stato di recente in Sudafrica né avrebbe avuto contatti con persone provenienti dall’estero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Covid, Boccia: “Siamo i primi in Europa, oltre 620mila definitivi”

Covid Gran Bretagna, partiti test a tappeto

È nel Surrey – a sud dell’Inghilterra – che sono stati individuati i primi due casi di persone positive alla variante sudafricana del Covid in Gran Bretagna. L’allarme è scattato poche ore fa, con i test a tappeto che già hanno preso il via nella stessa contea e nelle zone limitrofe. Nello specifico, diversi cittadini di Londra, Kent, Hertfordshire e Walsall si stanno sottoponendo in queste ore al tampone per verificare eventuali positività alla variante.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino, Israele fornirà 5mila dosi ai Palestinesi: l’ok dopo il pressing Onu

Il premier Boris Johnson continua comunque a predicare calma, specificando come ci siano diversi segnali d’efficacia dei vaccini su tutte le varianti attualmente rilevate. Bisognerà ora capire se i due casi positivi in Gran Bretagna siano un unicum o se la mutazione del virus si sia già espansa.