Calciomercato Milan, arriva una sorpresa per l’ultimissimo giorno di mercato.

Kamil Piatkowski non vestirà la maglia del Milan: il difensore polacco classe 2000, nel mirino rossonero prima dell’arrivo di Fikayo Tomori, si trasferirà in Austria. Ad annunciarlo è il portale meczyki: secondo quanto si apprende, il 20enne, considerato una potenziale promessa del calcio mondiale, non si trasferirà né al Diavolo e né al Borussia Dortmund ma andrà piuttosto al Salisburgo. L’operazione sarebbe stata già definita dalle parti con l’atleta che resterebbe al Rakow fino a fine stagione per poi trasferirsi in estate.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juventus, stella dalla Premier: ok definitivo

Calciomercato Milan, sfuma Piatkowski

Affare da circa 15 milioni di euro complessivi. Si tratta dell’ennesima scommessa della società bianco-rossa, una perfetta operazione in stile Red Bull con la speranza di rivendere il talento a peso d’oro a una qualsiasi big mondiale all’indomani. Il mercato milanista, a questo punto, è da considerarsi chiuso. Nessun colpo in extremis in quest’ultima giornata.