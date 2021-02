Calciomercato Juventus, stella dalla Premier: ok definitivo

Calciomercato Juventus. Arrivano i rinforzi dalle big d’Europa, dall’Inghilterra c’è l’ok: sbaragliata la concorrenza

Per i tabloid inglesi non c’è dubbio: la Juventus potrebbe affondare il colpo per Emerson Palmieri e portarlo in bianconero. Con l’esonero di Frank Lampard e l’approdo in panchina dei Blues di Thomas Tuchel, le gerarchie in campo sono cambiate e qualche giocatore deve far fronte ad uno scarso minutaggio.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Milan, Donnarumma al bivio: una big europea stregata



Tra questi, Emerson Palmieri che, a 26 anni, ha tanta voglia di giocare e di poter emergere in vista dell’Europeo 2021. Dall’Inghilterra danno per fatto questa operazione – nonostante i tempi evidentemente esigui della trattativa – proprio per la gran voglia del giocatore. A ciò va aggiunto che per il Chelsea, Palmieri è diventato quasi un esubero da titolare inamovibile: cederlo significherebbe solo arricchire le casse e nessun rimpianto.

Calciomercato Juventus, il sogno Emerson Palmieri: sbaragliata la concorrenza

Terzino sinistro, italobrasiliano, classe ’94 e titolare della Nazionale italiana, Emerson Palmieri è un giocatore molto desiderato dalla Serie A. 32 presenze in Premier League, 7 nella FA Cup, 7 in Champions League ed 11 nell’Europa League vinta con Maurizio Sarri. Non è un segreto che il Napoli sta corteggiando il terzino italobrasiliano da quando approdò il connazionale Jorginho con la maglia azzurra, ma alla fine non è mai stato trovato un accordo totale per portarlo all’ombra del Vesuvio.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Inter, per Dzeko non è ancora finita: cosa può succedere

Attualmente sulla fascia sinistra, la Juventus dispone di Alex Sandro e Frabotta: il primo non sta soddisfacendo appieno le richieste, il secondo è un pupillo di Andrea Pirlo. Tuttavia, l’approdo in bianconero del terzino del Chelsea potrebbe far respirare il difensore classe ’99 e portare altra qualità alla corte del tecnico bresciano.