Calciomercato Juventus, sfuma il gran colpo: va allo United

Calciomercato Juventus | La dirigenza bianconera vede sfumare il proprio colpo di mercato: il calciatore ha raggiunto un accordo per il Manchester United

Erano diversi mesi che la Juventus aveva messo nel mirino Sergio Ramos che, dopo 15 anni al Real Madrid, andrà in scadenza a fine giugno. Secondo quanto riferito dal Mirror, i bianconeri dovranno abbandonare l’idea di portarlo a Torino in quanto l’esperto difensore avrebbe raggiungo un accordo con il Manchester United.

La Juventus, ad ogni modo, dovrà svecchiare il reparto difensivo la prossima stagione in quanto Chiellini e Bonucci vanno rispettivamente verso i 37 ed i 34 anni. Molti altri sono i profili monitorati da Paratici: da Upamecano del Lipsia a Lovato del Verona, passando per Van Dijk del Liverpool ed Umtiti del Barcellona.

Calciomercato Juventus, assalto a Scamacca: tentativo last minute

In queste ultime ore di mercato, la Juventus non ha abbandonato l’obiettivo Gianluca Scamacca per l’attacco. Il calciatore è in prestito al Genoa dal Sassuolo, ma i rossoblu vorrebbero trovare un sostituto prima di consentire ai neroverdi ed i bianconeri di concludere l’affare. Intanto, anche il Parma si è fatto sotto per il giovane calciatore. I ducali, però, hanno preso Zirzkee dal Bayern Monaco e, senza cedere uno tra Cornelius ed Inglese, non prenderanno nessuno.

Per l’estate, Scamacca è valutato anche dal Milan che è intenzionato a portare in rosa l’erede di Zlatan Ibrahimovic. Il costo, per chiunque fosse interessato, è di circa 20 milioni di euro.