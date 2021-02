Calciomercato Inter, colpo in extremis di Marotta: si accelera per la firma

L’Inter è pronta a chiudere il calciomercato invernale con un colpo. Il Ds Beppe Marotta prova a chiudere l’acquisto prima della deadline.

E’ stato un calciomercato di riparazione in sordina per i l’Inter, travolto dai problemi societari ed un possibile passaggio di proprietà da Suning a BC Partners. Eppure la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a regalare un colpo a mister Antonio Conte per rinvigorire la corsa Scudetto. Infatti il tecnico salentino aveva chiesto alla dirigenza un quarto attaccante, per risolvere i problemi di profondità della rosa.

Negli ultimi giorni erano sempre di più le voci di un possibile scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Un affare pronto a convincere entrambe le parti, dagli interisti pronti ad avere un super sostituto di Romelu Lukaku ai giallorossi pronti a rinforzare la rosa con un calciatore utile al gioco di Paulo Fonseca. Eppure nelle ultime ore la trattativa sembrerebbe essersi arenata. Così Marotta potrebbe virare un colpo low-cost, una vecchia conoscenza di mister Conte, andiamo a scoprire chi è.

Calciomercato Inter, si prova a chiuder per Eder: Conte dà l’ok a Marotta

Se non dovesse andare in porto il maxi scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, mister Antonio Conte sarebbe ben felice di abbracciare una sua vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Eder, il calciatore italo brasiliano ha già vestito il nerazzurro dal 2016 al 2018, quindi già conosce l’ambiente, ma soprattutto già conosce l’allenatore salentino. I due si sono incrociati con la Nazionale Italiana, con Conte che lo convocò anche per gli Europei del 2016.

L’operazione per un ritorno di Eder sarebbe facilitata proprio dall’attuale squadra del calciatore. Infatti il suo cartellino appartiene allo Jiangsu di proprietà proprio di Suning. Una trattativa che potrebbe essere più facile e veloce rispetto allo scambio proposto alla Roma. Infatti dopo la convincente vittoria contro il Verona, i giallorossi potrebbero anche evitare di rafforzare una diretta concorrente allo Scudetto, lasciando Dzeko ai margini della rosa.