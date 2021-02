Belen Rodriguez incinta? Svelati sesso e nome del secondo figlio – VIDEO

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese avrebbero conosciuto il sesso del nascituro ed avrebbe anche già deciso il suo nome: i dettagli

Le voci riguardanti la gravidanza di Belen Rodriguez si fanno sempre più insistenti, nonostante la modella argentina non si sia espressa in merito. Nessuna conferma sì, ma nemmeno una smentita. Nelle ultime ore, intanto, i rumors parlano anche della scoperta del sesso del nascituro da parte della coppia. Belen ed Antonino aspetterebbero una femminuccia e potrebbero chiamarla Tabita.

Belen Rodriguez è al quarto mese di gravidanza

L’indiscreziona l’ha raccontata Sandro Pirrotta, giornalista specializzato in cronaca rosa, nel corso di un’ospitata su Tv8 al programma Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe. Giovanni Ciacci, anch’egli ospite del programma, ha sottolineato che non ci sono conferme. Pirrotta però si è detto sicuro delle sue fonti. Belen, a quanto pare, sarebbe al quarto mese di gravidanza. “Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro a gonfie vele ed ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”, avrebbe rivelato inoltre ad alcuni suoi amici.