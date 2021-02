Barbara D’Urso, rivelazione pazzesca di Walter Zenga: fan sbalorditi

Walter Zenga è l’uomo più chiacchierato del momento, soprattutto dopo quanto detto al GF Vip al figlio Andrea

Walter Zenga è stato ospite nel programma Live – Non è la D’Urso per parlare di quanto accaduto con il figlio Andrea in diretta al GF Vip. Durante la trasmissione, sono stati affrontati anche altre questioni, tra cui una foto pubblicata e poi eliminata con una dichiarata separazione dalla terza moglie. “Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che ho sempre dato a Raluca si è in qualche modo rivolta contro di noi”.

Una didascalia criptica, che ha fatto pensare anche ad un tradimento. Tuttavia, Walter Zenga ha affermato: “Sto ancora con Raluca”. Barbara d’Urso, sorpresa, gli ha chiesto: “E quel post che hai pubblicato?”. L’allenatore ha risposto, sorridendo: “Quel post è stato pubblicato e cancellato dopo 8 ore, comunque stiamo insieme”.

Walter Zenga, il complicato rapporto con i figli

Walter Zenga è stato un papà molto discusso dai propri figli: Niccolò e Andrea. Con quest’ultimo ha avuto un acceso confronto in diretta al Grande Fratello Vip che ha creato molto scompiglio:

“Io ti aspetto, ci sono e ci sono sempre stato”, Walter Zenga ricorda a suo figlio Andrea che indietro non si torna… e che finita l’esperienza a #GFVIP arriverà il momento di parlare da soli del loro rapporto. pic.twitter.com/mzXBJjvRMv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021

L’allenatore milanese ha criticato anche le parole dell’ex moglie, mamma di Andrea e Niccolò, Roberta Termali: “Mi ha mandato un messaggio stamattina, sapeva sarei venuto qui. Non le ho neppure risposto. È facile parlare tramite giornali e social”.