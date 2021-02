Amazon si prepara a San Valentino: aperto il negozio con tante idee

Da oggi 1 febbraio 2021, anche su Amazon è comparso il negozio dedicato a San Valentino con tante idee regalo

Soprattutto di questi tempi, Amazon è diventato uno strumento fondamentale per chiunque. Il portale di e-commerce permette di poter acquistare qualsiasi cosa comodamente da casa e di ricevere l’ordine in pochissime ore, non obbligando le persone ad uscire di casa. Una grossa comodità, soprattutto in tempo di Covid.

Come ormai accade per ogni evenienza e festività, anche in vista del San Valentino il sito di Jeff Bezos ha aperto il negozio dedicato, con tantissime idee regalo per lui e per lei. Da oggi 1 febbraio e fino al prossimo 14 del mese, ogni giorno verranno presentate una serie di promozioni e offerte per trovare il regalo perfetto da dare alla dolce metà.

Amazon, aperto il negozio di San Valentino: i dettagli

Anche in occasione di San Valentino, Amazon ha deciso di aprire il suo negozio dedicato. Già da oggi 1 febbraio 2021 e fino al prossimo 14 del mese, sul portale di e-commerce ci sarà una sezione dedicata ai regali per lui e per lei, con tantissime idee di ogni tipo. Presente anche una sezione dedicata al Made in Italy, con arredi da tavola, candele, decorazioni, cioccolatini e proposte gourmet pensate ad hoc per la dolce metà.

Ovviamente il catalogo sarà in continuo aggiornamento di giorno in giorno e, se non trovate subito il regalo perfetto, il consiglio è quello di dare una spulciata al negozio in maniera periodica. Mancano ancora 2 settimane alla festa degli innamorati, ma è già tempo di pensare al giusto dono.