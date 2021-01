WhatsApp, la comunicazione è più rapida: la novità sorprende gli utenti

L’ultima novità su WhatsApp sorprende gli utenti, con la comunicazione che diventa più veloce. Andiamo a vedere cosa succederà con il nuovo aggiornamento.

Nella giornata di ieri abbiamo visto come nella sezione storie di WhatsApp siano spuntate delle storie stessa azienda, pronta a lanciare una nuova comunicazione per il futuro. Infatti dopo i tantissimi dubbi degli utenti sui nuovi termini di servizio addirittura l’Unione Europea ha deciso di chiedere maggiore chiarezza, attraverso il proprio garante della privacy. In totale l’azienda ha pubblicato ben quattro stories.

Comunicazioni importanti, specialemente per gli utenti che hanno avuto le giuste delucidazioni dopo le tantissime richieste sui social. L’unico dubbio che attanaglia l’utenza, adesso, è il possibile arrivo della pubblicità sull’applicazione. Attraverso una delle sue funzioni, ossia le stories, WhatsApp sta cercando di rafforzare il rapporto con i propri utenti, ma soprattutto sta cercando di rendere tutto più veloce. Andiamo quindi a vedere quali sono le quattro storie pubblicate dall’app del gruppo Facebook Inc.

WhatsApp, quattro stories di comunicazione: cosa sta succedendo

Con le prime stories, l’azienda ha spiegato che da oggi le comunicazioni arriveranno proprio con la funzione all’interno dell’applicazione. Inoltre la seconda stories tocca quello che è uno dei pallini degli utenti, la privacy. Infatti nella seconda stories pubblicata possiamo trovare una didascalia che recita: “Una sola cosa non cambia, il nostro impegno a proteggere la tua privacy“.

Con la terza storia, WhatsApp fa capire come e perchè proteggerà la privacy degli utenti. Infatti l’applicazione userà la crittografia end-to-end, la più sicura in rete. Inoltre l’applicazione ha ricordato agli utenti che WhatsApp non può nè leggere nè ascoltare le conversazioni degli utenti. Infine con una quarta ed ultima storia WhatsApp ha ricordato che da oggi gli aggiornamenti arriveranno attraverso lo “stato”.

Una mossa importantissima per WhatsApp pronta a rendere la comunicazione più veloce ma soprattutto pronta a fidelizzare con i propri utenti. Inoltre la chiave è quella di catturare la fiducia dell’intera utenza in modo da spegnere ogni dubbio e procedere finalmente al nuovo aggiornamento. I nuovi termini di servizio, infatti, dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 15 maggio.