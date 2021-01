Vaccino Covid, Gran Bretagna: “Aiuti Ue? Dopo fine programma nazionale”

Vaccino Covid, la Gran Bretagna ha aperto agli aiuti rivolti ai Paesi Ue: “Ma solo dopo fine del programma nazionale”

Proseguono senza sosta le campagne vaccinali dei vari paesi. In Europa, gli accordi con le aziende farmaceutiche che hanno ottenuto l’ok dall’Ema stanno subendo alcuni intoppi e ritardi, ma le dosi – promettono Pfizer e Moderna – verranno consegnate in tempo. Si attende il via libera ad Astrazeneca per rinforzi importanti con le forniture.

Intanto, anche la Gran Bretagna – ufficialmente fuori dall’Unione Europea – sta proseguendo col suo programma nazionale indipendente. Alla domanda sui possibili aiuti rivoli ai Paesi membri dell’Ue, ha risposto la ministra del Commercio internazionale Liz Truss. Queste le parole riportate dal The Guardian: “È possibile, ma solo se questi non interferiranno sul programma nazionale“.

Vaccino Covid, Truss: “Aiuti Ue dopo fine programma nazionale”

La Gran Bretagna potrebbe aiutare i Paesi membri dell’Unione Europea con le forniture del vaccino anti Covid, ma solo dopo che il programma nazionale sarà concluso: questo il messaggio veicolato dalla ministra del Commercio internazionale Liz Truss. Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario responsabile dei vaccini Nadhim Zahawi: “Il Regno Unito sta facendo il possibile per aiutare l’Ue già ora, e continuerà a farlo nel massimo del consentito“.

Il concetto è stato ripreso dalla Truss e confermato, ma ha sottolineato come le forniture extra arriveranno solo quando tutti gli adulti della Gran Bretagna avranno ricevuto le proprie dosi. Prima di queste parole, si parlava di sostegno dopo il completamento della prima fase del programma di vaccinazione britannico.