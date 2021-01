Sofia Goggia, un vero dramma: addio ai Mondiali di sci – VIDEO

Frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro dopo la caduta sulla pista a Garmisch, niente mondiali per Sofia Goggia

Una carriera determinata da diversi infortuni, Sofia Goggia dovrà far fronte all’ennesimo stop della sua vita a causa di una brutta caduta avvenuta a Garmisch. Dopo la caduta è stata trasportata alla clinica La Madonnina di Milano dove è stata sottoposta ad una risonanza magnetica per capire l’entità di quanto accaduto.

Purtroppo, in seguito alla TAC, è risultata una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro che non le permetterà di partecipare ai Mondiali di Cortina in partenza lunedì 8 febbraio.

Sofia Goggia, addio ai Mondiali: gli infortuni che hanno determinato la carriera

Paura per Sofia Goggia. La campionessa dello sci azzurro è caduta sulla pista di Garmisch e ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio. Rischia di saltare i prossimi Mondiali di Cortina. pic.twitter.com/Qg6d3SiO9s — Tg3 (@Tg3web) January 31, 2021

I risultati evidenziati da parte dei dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri della Commissione Medica Fisi, hanno tolto ogni speranza alla 28enne finanziera bergamasca. Purtroppo non è l’unico, né il primo infortunio che si procura la Goggia: nel 2010 o si ruppe in tempi diversi i legamenti crociati di entrambe le ginocchia; due anni più tardi si procurò uno stiramento ai legamenti collaterali di entrambe le ginocchia e una frattura del piatto tibiale della gamba destra.

Soltanto 7 anni fa, la sciatrice bergamasca dovette far fronte ad un infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, mentre nel 2018 si fratturò il malleolo peroneale della gamba destra nel corso di un allenamento a Hintertux. L’ultimo infortunio risale ad un anno fa, a febbraio 2020, con una frattura scomposta radio braccio sinistro sempre sulla pista di Garmisch.