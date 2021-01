Netflix, prossimamente alcune TV potrebbero non supportarlo: quali sono

Prossimamente alcune TV potrebbero non supportare più la visione di contenuti su Netflix e Youtube: scopriamo quali sono e come rimediare

In molti, sapendo che piattaforme come Netflix e Youtube sono in streaming, credono che saranno visibili per sempre sulla propria smart tv. Questo perché non assoggettate alle frequenze del digitale terrestre. Nonostante ciò, nelle ultime settimane alcuni rumors avrebbero lasciato intendere che in futuro potrebbero esserci dei cambiamenti.

Gli esperti di da 9to5Google e Android Headlines hanno spiegato che nei prossimi anni potrebbe diventare obbligatorio il codec AV1 per Netflix e YouTube. Questo perché la Synaptics, in un comunicato stampa, fa riferimento ad esso come requisito per i contenuti futuri dei servizi in streaming. Inoltre, anche Google potrebbe adottare una simile decisione per gli Android TV.

Questa scelta taglierebbe fuori molte delle attuali smart tv. Al momento, comunque, nulla è ancora deciso ed imminente. Ad ogni modo è stato annunciato che i TV Sony del 2021 supporteranno il codec AV1 in streaming.

Netflix, film e serie originali in arrivo a febbraio

I film:

3 febbraio – ALL MY FRIENDS ARE DEAD

3 febbraio – BLACK BEACH

4 febbraio – THE YIN-YANG MASTER: DREAM OF ETERNITY

5 febbraio – L’ULTIMO PARADISO, LITTLE BIG WOMEN, MALCOLM & MARIE, SPACE SWEEPERS

10 febbraio – GLI SPACCIATI, NOTIZIE DAL MONDO

11 febbraio – AMORE AL QUADRATO

11 febbraio – RED DOT

12 febbraio – IL CAMMINO DI XICO, TUA PER SEMPRE

19 febbraio – I CARE A LOT, PITTA KATHALU

26 febbraio – PAZZO PER LEI, THE GIRL ON THE TRAIN

Le serie tv:

3 febbraio – L’ESTATE IN CUI IMPARAMMO A VOLARE, Stagione 1

5 febbraio – CITTÀ INVISIBILE (1a stagione), H – HELENA (2a stagione)

10 febbraio – RUN ON (1a stagione)

11 febbraio – CAPITANI (1a stagione)

15 febbraio – THE CREW (1a stagione)

17 febbraio – DIETRO I SUOI OCCHI, Miniserie

19 febbraio – LOVESTRUCK IN THE CITY, Miniserie, TRIBES OF EUROPA (1a stagione).

24 febbraio – GINNY & GEORGIA (1a stagione).