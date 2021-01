Melania Trump, nuova vita dopo l’addio alla Casa Bianca: cosa farà

Nuova vita anche per Melania Trump che da poco ha terminato la sua presenza alla Casa Bianca con il marito Donald: andiamo a vedere il suo prossimo impiego.

Dal 20 gennaio gli Usa hanno il loro nuovo presidente, il democratico Joe Biden che ha già conquistato il cuore di milioni di americani. Biden infatti sostituisce uno dei mandati più discussi nella storia dell’America, ossia quello di Donald Trump. Il tycon, infatti, ha diviso in due il paese rischiando di scatenare una vera e propria guerra civile in piena pandemia. Ma l’ultimo atto che ha sconvolto il paese è il tentato colpo al Congresso prima dell’insediamento del democratico.

Adesso per Donald Trump c’è spazio per una nuova vita insieme alla moglie Melania. I due infatti hanno obiettivi diversi ma sono pronti a trascorrere i prossimi quattro anni in Florida. Infatti proprio lo stato a Sud degli Usa è il fortino di Trump, dopo la clamorosa e netta vittoria alle elezioni. Mentre il tycoon si prepara alla prossima campagna elettorale per Usa 2024, Melania avrà un nuovo incarico, andiamo a scoprire qual è.

Melania Trump ed il nuovo ufficio in Florida: la vita dopo la Casa Bianca

Ma davanti a Melania Trump ci sarà un futuro in cui si impegnerà per una campagna a dir poco nobile. L’ex first lady, infatti, ha deciso di portare avanti la sua campagna contro il bullismo, aprendo un ufficio personale ed assumendo un personale. Melania è sempre stata attenta ad uno dei problemi di oggi, ossia il cyberbullismo una piaga che porta alla morte di milioni di ragazzi.

Da oggi, infatti, la campagna “Be Best” avrà un suo personale per incrementare l’impegno contro il bullismo tra i ragazzi. Lo staff sarà composto da tre persone tutte ex dipendenti dell’East Wing. L’impegno di Melania Trump in questa campagna ha rappresentato da sempre la sua cifra stilistica anche durante la presidenza di suo marito Donald.