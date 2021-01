Kate Middleton durante una video chat con un gruppo di colleghi genitori rivela di essere esausta di questa situazione.

Kate Middleton, moglie di William, il duca di Cambridge, e mamma di tre figli, nel corso do una videochiamata con un gruppo di colleghi genitori ha rivelato di aver aiutato il principe George e la principessa Charlotte con i loro compiti a casa.

Sicuramente nella Royal Family la situazione è identica a quella delle altre famiglie. Il coronavirus e la DAD hanno messo in ginocchio i genitori, i quali non eccellono in tutte le materie scolastiche. Infatti, la duchessa di Cambridge ha carenze in matematica e lei stessa, su una scala da 1 a 10, come voto sulle conoscenze di questa materia si è data come voto “-5”. “Ovviamente sono proprio su fondo!”, ha detto con un sorriso.

Kate Middleton, lo sfogo in diretta: “Sono esausta”

Melissa Loosemore, preside della Roe Green Junior School di Londra, ha poi deciso di chiedere a Kate e agli altri genitori di descrivere in un’unica parola la genitorialità durante la pandemia. La duchessa di Cambridge ha scritto: “Estenuante”.

La DAD nel Regno Unito continuerà ancora per molto tempo in quanto l’intero Paese si trova nel bel mezzo della terza ondata da coronavirus. Ha superato la soglia dei 3 milioni di casi e gli 80 mila morti, anche se sono state vaccinate più di un milione e mezzo di persone.