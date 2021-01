Juventus-Roma, pesantissima tegola: mancheranno 2 big!

Juventus-Roma, pesantissima tegola: mancheranno infatti 2 big nella super sfida del prossimo turno di Serie A.

Il big match della ventunesima giornata di Serie A tra Juventus e Roma, in programma sabato prossimo alle ore 18:00, perde due dei giocatori più attesi. Si tratta, infatti, di Rodrigo Bentancur e Lorenzo Pellegrini che non saranno in campo a Torino. Il centrocampista uruguaiano classe ’97 era diffidato ed è stato ammonito ieri nell’anticipo sul campo della Sampdoria.

Il 24enne della Nazionale italiana, invece, ha ricevuto un cartellino giallo dopo appena 17 minuti nella gara che si sta giocando proprio in questi istanti tra i giallorossi e l’Hellas Verona. A questo punto, Pirlo e Fonseca dovranno scegliere come ovviare a queste due pesantissime assenze nella gara più attesa del prossimo turno del campionato di Serie A.