GF Vip, bufera nella casa: eliminazione in arrivo

Una nuova bufera mediatica è pronta ad accendersi all’interno della casa del GF Vip: sarebbe addirittura pronta la squalifica

Alda D’Eusanio potrebbe essere squalificata dalla casa del Grande Fratello Vip dopo pochi giorni dal suo arrivo. La donna è colpevole di aver utilizzato una parola dalle sfumature razziste ed a mettere in risalto l’accaduto è stato l’ex concorrente Enock Balotelli.

Nel corso della festa persiana, organizzata da Giulia Salemi, tra una cosa ed un’altra si è finiti a parlare del proverbio: “L’ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza”. Alda, a quel punto ha iniziato a metterci un po’ di malizia. Comunque, nel bel mezzo del discorso, Carlotta ha risposto: “Pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare” e la D’Eusanio di tutto punto ha ribattuto: “Perché, vedi qualche neg*o?”.

GF Vip, la reazione degli altri partecipanti alle parole di Alda D’Eusanio

Giulia ha prontamente detto che quella parola si sarebbe potuta fraintendere, mentre Zorzi ha lanciato un’occhiata e fatto capire di dover andare avanti con il discorso. Sul web, oltre Enock, è partita la richiesta degli utenti per una squalifica. Alcuni hanno sottolineato che non è la prima a cui scappa tale parola e che quindi potrebbe essere graziata.

Enock, comunque, non ci sta e scrive: “Che schifo. Termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno”. Poi ha sottolineato che tale affermazione ha “urtato la mia sensibilità e quella di molte altre persone”.