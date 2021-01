Fedez, arriva l’inaspettato dietrofront: annuncio ufficiale

Un annuncio inaspettato da Fedez, arriva l’ufficiale dietrofront da parte di Sanremo: si temeva l’esclusione

Ieri Fedez ha pubblicato su Instagram, per sbaglio, uno stralcio di 7 secondi della canzone che porterà sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin. Prontamente i social si sono scatenati per paura della squalifica della coppia molto attesa al Festival di Sanremo.

PER APPROFONDIRE > > > Sanremo 2021, cantante a rischio squalifica: la Rai indaga

Il cantante milanese, marito di Chiara Ferragni ha rimosso subito dopo la storia o meglio, l’ha ripostata togliendo l’audio, ma ormai il danno era stato fatto. La storia di Instagram è stata sottoposta all’attenta analisi della produzione della kermesse musicale per stabilire cosa fare della coppia prevista per Sanremo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Domenica Live, ex Miss Italia: “Mi puntò una pistola alla testa”



Fedez, l’esclusione da Sanremo 2021: l’annuncio ufficiale

Nonostante Fedez e Francesca Michielin non abbiano proprio commentato quanto accaduto, i social sono stati inondati di messaggi e qualcuno sostiene anche di aver il video in questione. Intanto che ci fosse un’ufficialità, il Codacons non ha esitato nell’andare contro il cantante milanese. In un comunicato ufficiale si legge: “La mancata esclusione di Fedez dal Festival di Saremo finisce al vaglio della Procura della Repubblica di Roma. Il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi depositeranno domani formale esposto alla magistratura chiedendo di aprire una indagine per la possibile fattispecie di omissione e rifiuto di atti d’ufficio”.

LEGGI ANCHE > > > Harry e Meghan ‘si separano’: colpo di scena nella Royal Family

La direzione del concorso, intanto, si è pronunciata: “Pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. Il video pubblicato risulta essere estremamente ridotto e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”.