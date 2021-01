Emma Marrone, la dedica non fa effetto: lasciata in diretta – VIDEO

Emma Marrone dopo la dedica che non ha sortito alcun tipo di effetto, ha tirato in ballo Alessandra Amoroso.

Nella serata di ieri Emma Marrone ha condiviso nelle sue storie Instagram uno screenshot di un articolo il cui titolo non poteva passare inosservato: “Lei gli dedica Amami della Marrone alla radio, ma lui la lascia in diretta”.

Non sarà stata una bella serata per la ragazza innamorata che, nonostante la dedica così romantica, è stata lasciata nel bel mezzo della trasmissione radio dal suo ragazzo. Un episodio che sicuramente non è da tutti i giorni e che ha diviso il pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, cantante a rischio squalifica: la Rai indaga

Emma Marrone, dedica e addio in diretta – VIDEO

L’episodio a cui fa riferimento Emma Marrone però non è una notizia fresh, bensì è abbastanza datata. La vicenda è avvenuta nel periodo in cui la vincitrice di Amici aveva lanciato il suo singolo: Amami.

Cristina, questo il nome della protagonista, è stata ospite di Radio Tribù e in quell’occasione dedicò il celebre pezzo della Marrone al fidanzato, che però decise di rompere con un messaggio.

La cantante ha ironizzato su Instagram tirando in ballo l’amica Alessandra Amoroso: “L’ho sempre detto che per certe situazioni ci vogliono le canzoni di Ale ahahahah“.