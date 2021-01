Crisi governo, Fico incontra gli Europeisti: continuano le consultazioni

Roberto Fico incontra gli europeisti per uscire dalla crisi di Governo: l’impegno del Presidente della Camera dopo il mandato esplorativo di Mattarella.

Nuovo giro di colloqui per Roberto Fico che nella giornata di ieri ha incontrato M5S, Pd e Italia Viva di Matteo Renzi. Il Presidente della Camera, infatti, sembra sempre più interessato al mandato esplorativo ricevuto da Mattarella per mettere finalmente fine alla crisi di Governo scaturita proprio dal leader di Iv. Oggi a Montecitorio verranno quindi ricevuti il gruppo degli Europeisti, spuntati proprio in sostegno del premier dimissionario, Giuseppe Conte.

Nella giornata di ieri le consultazioni sono servite a capire la posizione dei tre partiti. Infatti Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno blindato il nome di Giuseppe Conte al Governo. Mentre invece posizione differente per Italia Viva. Il partito che ha scaturito la crisi infatti, attraverso le parole di Renzi, ritiene di non essere interessata ai nomi, visto che prima servirebbe un documento scritto che tolga tutti i dubbi sui temi che verranno affrontati.

Crisi Governo, Fico incontra gli Europeisti: non si ricuce la distanza con Renzi

Dopo l’intenso incontro della giornata di ieri, Roberto Fico è pronto ad altre quattro ore di consultazioni. Una giornata difficile visto l’incontro di ieri con le inflessibili posizioni dei tre partiti. Le nuoce consultazioni inzieranno a partire dalle ore 10 e termineranno solamente alle 14. Inoltre è noto il calendario che spetta al presidente della Camera per le prossime ore.

Infatti alle ore 10 avverrà la consultazione con il gruppo parlamentare “Europeisti – MAIE – Centro Democratico” del Senato della Repubblica. Mentre poi alle ore 11:20 inizierà l’incontro con il Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica. Alle 12:40 invedde asrà il turno del Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati, riguardante però solo coloro che fanno parte della maggioranza. Infine toccherà alGruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica della maggioranza che chiuderà le consultazioni