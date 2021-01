Caterina Balivo ha svelato un dramma che ha avuto il coraggio di confessare solo ora.

Caterina Balivo è uno dei volti più amati della televisione. La si vede sempre sorridere davanti alle telecamere, ma nessuno sa quanto è stato difficile per lei continuare a lavorare e a far finta di nulla dopo il dramma che l’aveva colpita tempo fa.

Caterina Balivo qualche anno fa ha perso un figlio a causa di un aborto spontaneo. “Un paio di anni fa ero rimasta di nuovo incinta. Ero felicissima all’idea di avere un altro figlio ed ero convinta che tutto sarebbe andato per il meglio”.

Nonostante l’ottimismo, la conduttrice dentro di se sapeva che tecnicamente qualcosa, come poi è successo, poteva andare storto, ma, come ha confessato lei stessa, “era come se la prima gravidanza mi avesse dato la certezza che con questa sarebbe stato altrettanto”.

Caterina Balivo, la drammatica confessione: “Ho pianto tanto”

Tutto sembrava dovesse andare per il meglio, ma all’improvviso il mondo le crolla addosso. Caterina Balivo era al terzo mese di gravidanza quando ho perso il bambino. “Dovevo comunque andare in video, avevo le mie responsabilità. Non ne ho parlato nemmeno a mia madre e mi sono imposta di andare avanti. Ma ho capito di aver sbagliato: il dolore se non lo elabori non lo superi”.

Un momento drammatico che ti lascia una ferita che si rimargina solo in parte. “La gente ne tiene poco conto. Lavoro con dei ritmi impegnativi e con tante persone che, in qualche modo, dipendono da me. Questo mi impone di essere sempre professionale: allegra davanti alla telecamere” chiosa Caterina Balivo.