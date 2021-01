Caterina Balivo, i motivi dell’addio: pubblico senza parole – VIDEO

Caterina Balivo, a Domenivca In arriva la spiegazione che chiarisce tutti i dubbi dei fan. Una confessione dolorosa ma importante

Un atto d’amore, solamente quello senza nessuna dietrologia. Così Caterina Balivo ha spiegato una volta per tutto il suo temporaneo addio alla televiosine e ad un programma di successo come ‘Vieni da me’. Una decisione che i fan della conduttrice napoletana non avevano capito e tanto più digerito. Oggi però sappiamo qualcosa in più grandi all’intervista rilasciata a Mara Venier.

La bella Caterina era una delle ospiti speciali nella nuova puntata di ‘Domenica In’ e non ha tradito le attese. In piena pandemia, nella prima fase della scorsa primavera con il suo talk show temporaneamente sospeso come tanti altri in tv, lei è andata controcorrente. Ha pensato solo alla famiglia e per una volta non ha messo la carriera davanti a tutto e tutti.

Lavorava da quasi vent’anni, un po’ di pausa per ricaricare le batterie le ha fatto bene anche se confessa che non è stato facile. Ma alla base della sua decisione c’è un atto di coraggio: ” Succede che a un certo punto – ha raccontato – la vita ti ferma. La pandemia ha sconvolto tutto il mondo. Se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con grande sacrificio, a quel punto devi decidere e io non ce l’ho fatta”.

Caterina Balivo e la scelta d’amore che le ha cambiato la carriera: il futuro in tv è un’ipotesi



Quella persona è Guido Maria Brera, il marito che è molto conosciuto nel mondo della finanza ma di recente ha avito anche un clamoroso successo il libreria e in tv. Ha scritto infatti ‘Diavoli‘, romanzo ispirato alla sua vita professionale e all’ambiente che conosce bene. Poi è diventato anche l’omonima serie tv Sky che ha avuto come protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.

La Balivo ha confessato che suo marito le è sempre stato accanto, che per agevolare la sua carriera lui ha fatto diversi passi indietro e non si è mai lamentato. Cambi di casa, di città, di scuole (hanno anche due figli, ndb), scelte sempre condivise. Questa volta toccava a lei mettersi di parte: “Il Coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non ce l’ho fatta. È stata una scelta d’amore”.

Per diversi mesi Caterina Balivo ha tenuto duro, ma adesso aveva voglia di tornare ed è arrivata al momento giusto la proposta di Milly Carlucci. L’ha coinvolta come giurata nella seconda edizione de ‘Il Cantante Mascherato’, cominciato due giorni fa in prima serata su Rai , e per ora va bene così perché dopo aver debuttato accanto a Fabrizio Frizzi, ha lavorato a lungo anche con lei. Ma tornerà anche con un programma tutto suo? “Intanto ricominciamo così, poi vedremo”.