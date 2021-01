Calciomercato Milan, Donnarumma al bivio: una big europea stregata

Calciomercato Milan, si complica il rinnovo di Gigio Donnarumma. Una big europea lo vuole a tutti i costi

Il Milan è stata una delle squadre più attive sul calciomercato di gennaio. Maldini e Massara hanno messo a segno i colpi Meité, Mandzukic e Tomori: un rinforzo per reparto, come richiesto dal mister Stefano Pioli. Con la panchina allungata, i rossoneri promettono ora il massimo sforzo sia in Serie A che in Europa League, per puntare ai massimi traguardi.

Come rivelato nella giornata di ieri da Paolo Maldini, però, questi movimenti in entrata hanno temporaneamente bloccato i rinnovi di due stelle del club: Calhanoglu e Donnarumma. Proprio su quest’ultimo, le avance di alcune big europee continuano e si fanno sempre più insistenti. Dalla Spagna, parlano di un Florentino Perez rimasto stregato dal portierone classe ’99.

Calciomercato Milan, il Real Madrid ci prova per Donnarumma

Continuano le prestazioni al top di Gigio Donnarumma, che ieri ha salvato il Milan e lo ha portato verso i 3 punti su un campo difficile come quello di Bologna. Il calciomercato invernale volge al termine, ed è ora tempo di parlare di rinnovo contrattuale. Su di lui però, cresce l’interesse da parte di diverse big europee, una su tutte: il Real Madrid. Dalla Spagna, parlano di un Florentino Perez rimasto stregato dal talento italiano. Il presidente dei Galacticos vuole portarlo a tutti i costi tra le sue fila, e sembra essere disposto a mettere sul piatto un ingaggio faraonico.

Nuova gatta da pelare quindi per la dirigenza rossonera, chiamata il più presto possibile a chiudere il rinnovo per non perderlo a 0. Donnarumma andrà infatti in scadenza il prossimo giugno, e già da ora potrebbe accordarsi con un altro club.