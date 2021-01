Calciomercato Juventus, vicina la cessione di un big: oggi le visite mediche

Calciomercato Juventus | E’ vicinissima la cessione di un big bianconero: quest’oggi potrebbe svolgere le visite mediche con il nuovo club

Dopo non aver accettato la rescissione con buonuscita ed essere stato fuori rosa per metà stagione, Sami Khedira si è finalmente deciso a lasciare la Juventus. Secondo quanto riferito da Kicker, il centrocampista sarebbe vicinissimo all’Hertha Berlino. A quanto pare, proprio oggi pomeriggio dovrebbe sbarcare nella cittadina tedesca per le visite mediche di rito.

Calciomercato Juventus, Allegri chiama due calciatori

I rumors di mercato degli ultimi giorni vogliono Massimiliano Allegri come successore di Paulo Fonseca alla guida della Roma. A fronte di ciò, impazzano già i nomi in orbita giallorossa che potrebbe chiedere il tecnico toscano al suo arrivo. A quanto pare, Allegri avrebbe già in mente di chiedere due tasselli bianconeri.

Il primo è Federico Bernardeschi che nelle ultime stagioni non ha dimostrato appieno il suo valore. Paratici chiede 20 milioni di euro per cedere il calciatore e dal canto suo la Roma è pronta a soddisfare tali richieste. Il secondo profilo è un ex giallorosso: si tratta di Lorenzo Pellegrini che, attualmente in prestito al Genoa, ha una clausola di rescissione da 30 milioni di euro. La Roma, comunque, prima di pensare già al possibile mercato dovrà battere la concorrenza del Real Madrid. I Blancos vogliono sostituire Zidane a fine stagione ed avrebbero anche loro contattato Massimiliano Allegri per ritornare a dominare.