Atalanta-Lazio, streaming gratis: dove seguire la partita in diretta

Manca pochissimo al match di Serie A tra Atalanta e Lazio. Andiamo a vedere dove seguire il match delle 15:00 in diretta tv e streaming gratis.

Manca pochissimo al big match della 20esima giornata di Serie A tra Atalanta e Lazio. Una sfida che ha il sapore di Champions League, ma anche di rivincita. Infatti le due compagini già si sono affrontate in Coppa Italia, con gli orobici che sono riusciti a passare il turno. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre, pronte a sfidarsi sul palcoscenico del Gewiss Stadium.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, via una stella: va al Barcellona

Partiamo subito dai padroni di casa dell’Atalanta, con la formazione di Gian Piero Gasperini che si sta confermando la squadra più bella da vedere dell’intero campionato. In più i nerazzurri stanno uscendo lentamente fuori da un inizio di stagione a rilento, alla rincorsa di un possibile sogno Scudetto. Contro la Lazio però Gasperini dovrà fare a meno di pedine fondamentali come Robin Gosens, Hans Hateboer, Christian Romero e Mario Pasalic.

Dall’altra parte abbiamo la Lazio di Simone Inzaghi che sta facendo un percorso molto simile alla squadra avversaria. Infatti lentamente i biancocelesti hanno riagganciato il treno per un piazzamento in Champions League che ad oggi dista solamente tre punti, da recuperare sui cugini della Roma. Contro i nerazzurri, però, Inzaghi proverà a conquistare la vittoria anche per vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Atalanta-Lazio, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il big match trà Atalanta e Lazio andrà in scena a partire dalle ore 15:00. La partita è valida per la 20esima giornata di campionato, la prima di ritorno, e sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma streaming tedesca Dazn. Come sempre ad anticipare il match ci penserà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre. Andiamo quindi a vedere dove seguire Atalanta-Lazio in streaming gratis.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Allegri trova la panchina di una big: non allenerà in Serie A

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.