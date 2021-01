Atalanta-Lazio 1-3: highlights, voti e tabellino finale del match giocato al Gewiss Stadium. Vittoria in trasferta per i biancocelesti

Si è appena conclusa una delle partite più affascinanti di questa giornata di Serie A: quella tra Atalanta e Lazio. Due tra le squadre più in forma del momento, si stanno giocando un posto in Champions League con un occhio alla vetta della classifica. I bergamaschi hanno ospitato gli uomini di Inzaghi allo Gewiss Stadium di Bergamo, e forse speravano in un risultato migliore. Ad avere la meglio, infatti, sono stati proprio i biancocelesti.

Primo tempo che parte con la Lazio in avanti e che trova il gol dello 0-1 dopo soli 3 minuti grazie al gran tiro da fuori di Marusic. Partita che prosegue con i biancocelesti che spingono e vanno vicini al raddoppio al 20′ con Milinkovic-Savic. Sempre il serbo protagonista al 32′ con un colpo di testa parato da Gollini.

Ripresa con i bergamaschi alla ricerca del gol del pari. Al 51′ un cambio di direzione porta Joaquin Correa davanti alla porta: è 0-2 per la Lazio. Gasperini ci prova con i cambi, ma i biancocelesti sembrano essere in controllo del match. Al 71′ ancora Lazio, con Ciro Immobile che trova il gol ma viene annullato dal fuorigioco. Riapre tutto Pasalic al 79′ con un tiro da pochi centimetri. Dopo pochi minuti, Muriqi rimette le cose in chiaro e porta la Lazio sull’1-3.

Atalanta-Lazio 1-3: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 3′ Marusic (L), 51′ Correa (L), 79′ Pasalic (A), Muriqi 83′ (L)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 5, Djimsiti 5.5; Maehle 5.5, De Roon 6, Freuler 6, Ruggeri 5.5 (dal 46′ Malinovsky 5.5); Miranchuk 5 (dal 54′ Pasalic 6); Ilicic 6 (dal 68′ Lammers 6), Zapata 5.5 (dal 54′ Muriel 6). All. Gasperini 6

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Patric 5.5 (dal 37′ Musacchio 6), Acerbi 6.5, Radu 6.5; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6.5, Lucas Leiva 6 (dall’81’ Escalante 6), Luis Alberto 6 (dal 59′ Akpa Akpro 6), Marusic 7; Correa 7 (dall’81’ Pereira 6), Immobile 7 (dall’80’ Muriqi 6.5). All. Inzaghi 7

