WhatsApp, inaspettato addio: che novità per gli utenti

Arriva l’addio inaspettato di WhatsApp pronto a difendere i propri utenti. Infatti l’applicazione ha deciso di difendere l’utenza dagli spioni.

Dopo i vari scossoni per l’ultimo aggiornamento dei termini di servizio, WhatsApp sta provando a difendere la propria utenza da ogni tipo di spia, dicendo addio a diverse funzioni. L’obiettivo è permettere ai propri utenti di avere una giusta privacy sull’applicazione, magari garantendo anche un utilizzo in anonimato. Infatti usare “di nascosto” l’applicazione molto più semplice di quanto si possa pensare.

In molti sono pronti ad utilizzare l’applicazione magari senza far vedere l’ultimo accesso oppure visualizzando un messaggio senza che il mittente lo scopra. Infatti ad oggi appare complicato privarsi dell’app, utilizzata da oltre due miliardi di utenti al mondo, così gli usufruitori stanno adottando degli escamotage per evitare di essere spiati. Ad oggi WhatsApp permette solamente di disattivare la funzione dell’ultimo accesso e delle spunte blu. Per farlo basterà andare sulle impostazioni dell’applicazione, ma andiamo a vedere come rendersi invisibile senza adisattivare le due funzioni.

WhatsApp, addio agli spioni: come risultare invisibile senza modificare le impostazioni

Sono diversi i trucchi per diventare invisibile sull’applicazione, oggi andremo a vedere come evitare di disattivare spunte blu ed ultimo accesso dalle impostazioni. Infatti per non far visualizzare il messaggio senza che l’altro utente lo scopra basterà mettere la modalità aereo, assicurandosi che sia disattivato il Wi-Fi. Successivamente aprire l’applicazione, leggere il messaggio e poi chiuderla nuovamente. In questo modo l’ultimo accesso non sarà registrato. Ovviamente, però, con la modalità aereo non si potrà rispondere.

Un’altra possibilità è rispondere direttamente dalle anteprime. Infatti così facendo l’applicazione non registrerà un nuovo ultimo accesso. Per poter assicurare il completo anonimato sull’applicazione però, indubbiamente si dovrà usufruire di applicazioni esterne. La più famosa sul mercato è senza dubbio Unseen, disponibile su App Store e Play Store. Con questa estensione, infatti, si potrà vedere ogni messaggio in arrivo in tempo reale, e leggerlo senza accedere da WhatsApp, non fornendo aggiornamenti all’utente con cui chattiamo.