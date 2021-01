Sanremo 2021, colpo di scena Amadeus: arriva la decisione 

Sanremo 2021, nuova notizia bomba dalle retrovie del festival: arriva un’importante decisione di Amadeus.

Nuovo colpo di scena in casa Sanremo: Amadeus fa dietrofront. Il conduttore romagnolo, dopo aver valutato clamorosamente un’uscita di scena, non rassegnerà le proprie dimissioni e resterà regolarmente al suo posto. Lo riferisce l’ANSA in esclusiva. Il direttore artistico nonché conduttore del festival nostrano, dopo aver valutato una decisione estrema, torna quindi sui suoi passi per il bene di tutti e soprattutto della manifestazione.

Sanremo 2021, Amadeus torna sui suoi passi

La decisione, infatti, sarebbe nata non solo perché far saltare Sanremo non solo sarebbe un colpo durissimo per la Rai, ma anche per non mettere in difficoltà le tantissime persone che ci lavorano. Il pensiero tuttavia stava maturando per l’impossibilità di avere il pubblico in sala, un verdetto annunciato dal ministro Dario Franceschini e ritenuto inaccettabile da Amadeus. La sua speranza, del resto, è che l’Ariston venisse visto come uno studio televisivo e non come un teatro.

Ma nulla da fare. “Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”, ha tuonato il politico in questi giorni. Adesso si attende un nuovo aggiornamento dal comitato tecnico scientifico. E nel frattempo sorge un altro quesito: Fiorello anche seguirà i suoi passi?