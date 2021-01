Sampdoria-Juventus, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca pochissimo al match delle 18:00 dello Stadio Ferraris tra Sampdoria e Juventus. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il match delle 18 tra Sampdoria e Juventus, con le due compagini pronte a sfidarsi allo Stadio Ferraris di Genova. Il match, valido per la prima giornata di ritorno è importantissimo per i bianconeri, che continuano ad inseguire il primo posto in classifica. Mentre la Sampdoria proverà a continuare l’ottimo campioanto disputato fino ad ora. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due formazioni in campo.

Partiamo subito dai padroni di casa della Sampdoria. Infatti i blucerchiati stanno dispuntando un campionato tranquillo, rispetto alla passata stagione dove sono riusciti a conquistare la salvezza alle ultime giornate. I ragazzi di Claudio Ranieri sono decimi in classifica, ad appena otto punti dalla zona Europa e contro ai bianconeri proveranno ad avvicinarsi al gruppone in corsa per la seconda competizione europea.

Dall’altra parte troviamo la Juventus di Andrea Pirlo, rinvigorita dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Con il girone di ritorno i bianconeri proveranno a fare sul serio in campionato, alla ricerca del decimo scudetto consecutivo. Ma la Vecchia Signora però dovrà affrontare la partita senza pedine fondamentali come Paulo Dybala e Dejan Kulusevski fermi per infortunio il primo e per somma di ammonizioni il secondo.

Sampdoria-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Allo Stadio Ferraris tra meno di un’ora scenderanno in campo Sampdoria e Juventus, pronti a sfidarsi per la 20esima giornata del campionato di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.