Sampdoria-Juventus 0-1: triplice fischio allo stadio Marassi. La Juve vince ancora in campionato: di seguito highlights, voti e tabellino.

Altra vittoria importantissima per la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo i successi preziosi contro il Napoli in Supercoppa e il Bologna in campionato, la formazione bianconera sbanca anche lo stadio Marassi superando la Sampdoria con le reti di Federico Chiesa e Aaron Ramsey.

Un trionfo che rilancia ulteriormente la Vecchia Signora in classifica dopo la frenata dello scorso 17 gennaio per il k.o. contro l’Inter. La formazione piemontese, adesso, balza a quota 39 punti a -7 dal Milan che ha già giocato e a sole due lunghezze dall’Inter attesa domani contro il Benevento. Ma per la società di Andrea Agnelli ora seguiranno due match importantissimi: prima la Roma, poi il Napoli.

Sampdoria-Juventus 0-2: highlights, voti e tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 5, Yoshida 6, Colley 6, Augello 6; Candreva 5.5 (dal 81′ Jankto s.v.), Silva 5.5 (dal 68′ Damsgaard 5.5), Ekdal 5.5, Thorsby 5.5; Keita 5 (dal 68′ Torregrossa 6), Quagliarella 6 (dal 68′ Ramirez 6). All. Ranieri 6

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 7, Bonucci 6, Chiellini 6.5, Danilo 6; McKennie 6, Arthur 6.5 (dall’83’ Ramsey 7), Bentancur 6 (dal 75′ Rabiot 6), Chiesa 7 (dall’87’ Alex Sandro s.v.); Morata 6.5 (dal 78′ Bernardeschi s.v.), Cristiano Ronaldo 5.5. All. Pirlo 7.

Marcatori: 20′ Chiesa, 91′ Ramsey

Ammoniti: 24′ Thorsby (S), 30′ Ekdal (S), 30′ La Gumina (S), 37′ Bentancur (J), 87′ Damsgaard (S), 89′ Bernardeschi (J)

Espulsi: //