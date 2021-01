Netflix, in arrivo una funzione pazzesca: che regalo per i nottambuli! Chi vuole rimanere sveglio durante la notte avrà pane per i suoi denti

In questo periodo difficile, fatto di pandemia e tempo da trascorrere in casa, la tecnologia è corsa in nostro aiuto. Non solo per continuare a lavorare tramite lo smart working, ma anche per intrattenerci durante il tempo libero. Che sia su televisione, computer o smartphone, Netflix è di sicuro una delle applicazioni più gettonare dagli utenti. Film e soprattutto Serie Tv sono ormai all’ordine del giorno, con continue novità che ci lasciano sempre col, fiato sospeso. In tanti hanno l’abitudine di guardare gli episodi durante la notte, proprio prima di andare a dormire, compatibilmente con gli impegni di lavoro. A volte la voglia di “mangiarsi” le puntate una dietro l’altra ci porta però ad addormentarci durante la visione, facendoci perdere tratti salienti della storia. C’è il rischio di perdere il filo. Da oggi questo pericolo verrò scongiurato grazie alla novità sull’applicazione di Netflix.

Netflix, in arrivo una funzione pazzesca: il timer per lo spegnimento automatico

Come avviene già su quasi tutti i televisori moderni, comparirà anche su Netflix il famoso timer. Sarà quindi possibile programmare lo spegnimento del sistema al termine dell’episodio che stiamo guardando o mettendo un vero e proprio countdown (15, 30, 45 minuti). Altre applicazioni di audio e video, quali Spotify, Pocket Casts e Pandora, presentano una caratteristica simile. Per tutti i sonnambuli e chi guarda principalmente le Serie Tv di notte è una bella novità che va ad aggiungersi alle altre previste dalla piattaforma Netflix. Nel 2021 abbiamo infatti anche un importante aggiornamento sulla qualità del suono sui dispositivi Android e l’introduzione di un nuovo film a settimana fino a dicembre. Insomma avremo tutti pane per i nostri denti per affrontare un altro anno chiusi in casa.