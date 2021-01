Meteo, nuova perturbazione: piogge e neve in questo weekend

Dopo una breve tregua, il meteo italiano sarà colpito da una nuova perturbazione. Piogge e nevicate torneranno a cadere tra sabato e domenica.

Questo weekend sulla nostra penisola sarà a dir poco travagliato, con una nuova perturbazione pronto a caratterizzare il meteo. Infatti durante le ultime due giornate di gennaio avremo una rimonta ciclonica, pronta a colpire soprattutto durante la giornata di domenica. Infatti questo sabato servirà un pò da transizione, con le prime piogge che arriveranno solamente in serata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo.

Un nuovo vortice di bassa pressione sta colpendo il nostro paese, con un aumento della nuvolosità che potrà essere notata già dalle ore pomeridiane di questo sabato. Inoltre il vortice freddo farà il suo ingresso all’altezza del Mar Ligure, colpendo così per primo le regioni di Toscana ed Emilia Romagna, dove si svilupperanno le prime precipitazioni. Ma il clima cambierà totalmente nel corso della nottata.

Infatti durante le ore serali le piogge invaderanno nuovamente la penisola, con precipitazioni su Emilia Romagna e Toscana, prima e poi su Veneto e Lazio e le restanti zone costiere che affacciano sul Mar Tirreno. Un drastico ed improvviso peggioramento, che rigetterà il paesa in preda alle precipitazioni. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna e come cambieranno le condizioni meteorologiche.

Meteo, nuova perturbazione sulla penisole: piogge a partire dalle ore serali

Il sabato sulla penisola italiana sarà caratterizzato da un meteo pronto a dividersi in due fasi. Infatti al mattino avremo bel tempo su tutto il paese, mentre dalle ore serali inizieranno a svilupparsi le prime precipitazioni, con piogge e temporali pronti a bagnare alcuni angoli dell’Italia. Il peggioramento inizierà a partire dalle regioni di NordOvest, andiamo quindi a vedere nel dettaglio il meteo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, dopo una mattinata caratterizzata dal bel tempo, al pomeriggio vedremo l’ingresso di un vortice di bassa pressione. Le correnti fredde porteranno le prime piogge su Liguria e Lombardia. Ma poi con l’evolversi della giornata avremo precipitazioni anche a NordEst, con temporali pronti a colpire il Veneto e sulle restanti regioni del settore. Le temperature saranno in leggero calo, con massime tra i 6 ed i 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo anche qui una mattinata alquanto tranquilla, con qualche nuvola di troppo tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio, però, il vortice di bassa pressione impatterà anche su queste regioni andando così a provocare piogge e temporali non solo su Umbria e Toscana, ma anche sul Lazio. Situazione serena, invece, sulle regioni adriatiche. Le temperature saranno stabili, con massime tra i 10 e 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione maggiormente serena. Infatti il tempo nel corso di tutta la giornata risulterà discreto ed almeno durante questo sabato, non avremo cambiamenti di rilievo. Dopo una giornata dai cieli soleggiati e parzialmente nuvolosi, avremo il primo cambiamento solamente in serata, con le prime isolate piogge sulla Sicilia. Le temperature saranno in rialzo, con massime che oscilleranno tra i 14 ed i 18 gradi.