Matilde Gioli, quel lutto devastante che le ha cambiato per sempre la vita: la famosa attrice milanese lo ricorda ancora oggi.

Ha appena 31 anni, ma Matilde Gioli è già un’attrice di livello assoluto e il suo successo in Italia è in costante ascesa. E oggi sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di ‘Verissimo‘ per raccontare passato, presente e futuro. Proprio così perché la Gioli oggi appare rinata e il suo sorriso è davvero contagioso, ma un lutto devastante accaduto un po’ di anni fa le ha cambiato per sempre la vita. Procediamo, però, con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Matilde Gioli, quel lutto devastante accaduto diversi anni fa

Il lutto atroce riguarda il padre di Matilde Gioli, che è morto ad appena 55 anni a causa di un tumore al cervello. L’uomo – secondo quanto raccontato dalla stessa attrice lombarda in un’intervista di qualche tempo fa – ha combattuto a lungo, ma alla fine si è arreso dopo 12 anni di lotta. E, proprio oggi, la Gioli ricorderà sicuramente quella che è stata una delle parentesi più tristi della sua vita.