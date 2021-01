Inter-Benevento, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Allo Stadio San Siro l’Inter è pronta ad ospitare il sorprendente Benevento. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per la partita dello Stadio San Siro tra i padroni di casa dell’Inter contro il Benevento. I nerazzurri continuano la loro caccia ai cugini del Milan alla ricerca di uno scudetto che metterebbe in ordine anche i bilanci della società. Mentre il Benevento sta stupendo tutti, conducendo un campionato tranquillo, lontano dalle zone calde della classifica. Andiamo a vedere il periodo di forma delle due formazioni.

Partiamo subito dai padroni di casa dell’Inter, con i ragazzi di Antonio Conte pronti a scendere in campo per continuare la striscia di risultati positivi. Infatti dopo la sconfitta contro la Sampdoria sono arrivati due pareggi ed una vittoria. L’imperativo però è tornare a conquistare i tre punti, per non farsi impensierire dalle inseguitrici. Al momento l’unico indisponibile per Conte è Danilo d’Ambrosio, out per il resto della stagione.

Dall’altra parte troviamo il Benevento di Pippo Inzaghi. La squadra dell’ex bomber del Milan sta stupendo tutti, conducendo un campionato al di sopra delle aspettative, con i sanniti momentaneamente undicesimi in classifica. L’obiettivo del presidente Vigorito è terminare il campionato nella parte sinistra della classifica. Ma nel difficile test contro l’Inter, i sanniti dovranno fare a meno di Marco Sau e Gaetano Letizia, fermi per infortunio. Andiamo a vedere dove seguire il match Inter-Benevento in diretta e streaming gratis

Inter-Benevento, streaming gratis: Sky o Dazn?

L’ultimo match del sabato di Serie A si disputerà al San Siro, con l’Inter che affronterà il Benevento. La partita è valida per la 20esima giornata di campionato, la prima di ritorno, e sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma streaming tedesca Dazn. Come sempre ad anticipare il match ci penserà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.