Inter-Benevento 4-0: highlights, voti e tabellino della partita giocata a San Siro. I nerazzurri tengono il passo del Milan

Inter-Benevento 4-0: massimo risultato con uno sforzo relativo. Tutto quello che poteva chiedere Antonio Conte alla sua squadra per tenere il passo del Milan e conservare forze in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia martedì con la Juventus.

In affetti così è stato anche per demerito del Benevento che è andato subito sotto per la sfortunata deviazione di Improta sulla punizione di Eriksen e non si è più ripreso. Proprio il danese è stato una delle note migliori della serata, proposto nell’inedita posizione di regista come vuole il tecnico.

Gara spesso giocata a ritmi bassi, perché l’Inter non ha mai avuto bisogno di accelerare e i campani hanno trovato poche idee per mettere paura. Nella ripresa sui sono finalmente sbloccati insieme sia Lautaro Martinez che Lukaku (ventesima rete per lui in stagione. sono dieci per l’argentino). In attesa di nuove controprove, il messaggio al Milan, alla Juve e a tutte quelle che sognano lo scudetto è lanciato.

Inter-Benevento 4-0: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 7′ aut. Improta, 57′ Lautaro Martinez, 67′, 78′ Lukaku



INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6 (73′ De Vrij sv), Ranocchia 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 6.5, Barella 7 (64′ Vidal 6), Eriksen 7, Gagliardini 6 (80′ Sensi sv), Perisic 6; Lukaku 7 (80′ Pinamonti sv), Lautaro Martinez 6.5 (73′ Sanchez sv). All. Stellini 7 (Conte squalificato)

BENEVENTO (3-5-2): Montipò 5; Glik 4.5, Caldirola 5 (60′ Pastina 5.5), Barba 5.5; Depaoli 5, Hetemaj 6, Viola 6 (60′ Schiattarella 5.5), Ionita 5 (70′ Tello sv), Improta 5 (70′ Foulon sv); Caprari 5 (76′ Insigne R. sv), Lapadula 5. All. F. Inzaghi 5

NOTE: ammoniti Caldirola, Depaoli

<< Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Inter-Benevento >>