Il Cantante Mascherato, concorrenti abbandonano per malore – VIDEO

Un grosso spavento durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato dove una maschera è stata costretta ad abbandonare

Ieri è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato condotta da Milly Carlucci che maestosamente è riuscita a controllare una situazione piuttosto spiacevole. Durante la prima esibizione, la maschera di Baby Alieno aveva già avuto qualche problema tanto da chiedere l’intervento dello staff del programma. “La maschera di Baby Alieno è un prototipo” – ha spiegato la conduttrice – “è un esperimento di quest’anno, ma in queste maschere non si respira, sono molto pesanti”.

Allo spareggio finale, per scoprire chi si nasconde dietro la maschera, sono arrivati Pecorella e Pappagallo, ma gli spettatori in sala hanno deciso di sostituire quest’ultimo con Baby Alieno: “Vogliamo sapere chi e quanti ci sono lì sotto”. Da lì è successo l’imponderabile.

Il Cantante Mascherato, cos’è successo al Baby Alieno

MA IN CHE SENSO I RICCHI E POVERI? STAVATE TENTANDO DI SOPPRIMERLI? CI CREDO CHE HAMNO SCELTO DI USCIRE 👽😂#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/UeuH5AbFr3 — TrashTV (@TrashTVItalia) January 29, 2021

Sotto la maschera di Baby Alieno erano in quattro: “295 anni in 4; una media di 74 anni. volevate ucciderli nel baby alieno?”, ha commentato qualcuno. I Ricchi e Poveri hanno infatti deciso autonomamente di uscire dal gioco, senza neppure fare lo spareggio con Pecorella, perché era impossibile stare in quattro sotto la maschera di Baby Alieno.

Sebbene dalla giuria composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo avessero ipotizzato fosse più di una persona, nessuno di loro ha nominato i Ricchi e Poveri. Gabriele Cirilli, Pio e Amedeo, Platinette, sono stati fatti tanti nomi senza però prendere quello giusto.