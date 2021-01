Iacopo Melio torna in ospedale: l’annuncio del consigliere 

Iacopo Melio torna in ospedale dopo le dimissioni di gennaio una volta guarito dal Covid-19: ecco cosa sta succedendo. Lo annuncia lo stesso consigliere.

Nuovi problemi di salute per Iacopo Melio, consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana ritornato in ospedale. Dimesso a inizio gennaio per Covid-19, il politico è ricoverato da mercoledì scorso nella clinica di San Giuseppe di Empoli a Firenze a causa di alcune problematiche raccontate direttamente dal 28enne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iacopo Melio (@iacopomelio)

Iacopo Melio ricoverato in ospedale

“Faranno esami e accertamenti per capire alcune cose legate ai sintomi del Covid, che continuano ad essere forti, e ad una perdita di peso importante che dovrò tenere sotto controllo e recuperare il prima possibile, ritornando a mangiare cibo normale, dato che al momento è più di un mese che vado avanti soltanto a integratori liquidi, a causa della tosse e di problemi di deglutizione. Ci vorrà tempo e pazienza per recuperare ciò che ho perso”, scrive via Facebook. Nulla di grave, ma una situazione comunque da tenere sotto controllo.