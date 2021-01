Harry e Meghan ‘si separano’: colpo di scena nella Royal Family. Secondo l’indiscrezione riportata dal Daily Mail il principe ritornerà a Londra da solo

E’ un momento delicato per il principe Harry e la splendida Meghan Markle. All’inizio dell’estate infatti, il figlio di Carlo d’Inghilterra dovrà tornare a Londra e lo farà da solo senza la moglie. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, lascerà gli Stati Uniti per far visita alla sua famiglia, compatibilmente con i problemi legati alla pandemia e alle limitazioni di viaggio annesse. La visita di cortesia alla Regina Elisabetta, e al resto dei parenti reali, non vedrà contemplata la presenza della duchessa del Sussex, che molto probabilmente rimarrà in California con il piccolo Archie.

Secondo le fonti inglesi la decisione provvisoria di Meghan di non accompagnare il marito è per ragioni “personali e pratiche” e non viene in alcun modo interpretata come una possibile rottura tra i due.

La coppia avrebbe dovuto partecipare ai principali eventi reali a giugno, tra cui il 100° compleanno del principe Filippo e la celebrazione ufficiale del 95° compleanno della Regina Elisabetta.

Harry dovrà presenziare a luglio anche ad un evento piuttosto importante. Verrà inaugurata infatti la statua che lui e il fratello William hanno commissionato in memoria di Diana a Kensington Palace.

Secondo le fonti del Daily Mail, esiste una certa dose di incertezza sul reale motivo per cui Harry tornerà da solo a casa. Molto probabilmente il tutto è legato alle difficoltà di viaggio con la pandemia e a motivazioni private, ma c’è chi non esclude qualche possibile frizione. E’ chiaro che il piccolo Archie può essere una delle motivazioni predominanti, spingendo Meghan ad occuparsi di lui invece che prendere parte agli incontri ufficiali del marito.

Tuttavia non può essere negato come la rottura che i due hanno avuto con la famiglia reale, rinunciando lo scorso anno alla loro eredità e ai compiti istituzionali, abbia lasciato qualche ruggine. Meghan non è vista proprio di buon occhio, specie dopo il trasferimento dei due in California, e la nascita di Archie ha complicato ancor più le cose.

Harry, Meghan e Archie vivono in Nord America, prima in Canada e poi in California, dal novembre 2019.