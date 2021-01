Giorgia Martone è morta a 41 anni: addio all’esploratrice dei profumi che si è spenta nel corso di un intervento chirurgico.

Lutto improvviso in Italia. All’età di 41 anni è morta la famosa imprenditrice milanese Giorgia Martone nel corso di un Intervento chirurgico. La ‘perfume lover and explorer‘ (ovvero amante ed esploratrice dei profumi) faceva parte della società ICR (Industrie Cosmetiche Riunite) ed apparteneva ad una delle famiglie di industriali più blasonate del nostro paese. Una scomparsa improvvisa, che ha scosso tutte le persone che la conoscevano e non solo.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Striscia la Notizia, morto Matteo Troiano conosciuto come ‘Pavarotto’