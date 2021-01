GF Vip, crollo emotivo nella notte: “Me ne vado, basta” – VIDEO

GF Vip, crollo emotivo nella notte: “Me ne vado, basta”. All’interno della casa di Cinecittà sono state ore calde, con un acceso battibecco

Non è un momento facile per Andrea Zelletta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il fidanzato di Natalia Paragoni ha perso nella diretta di ieri sera la sfida con Pierpaolo Petrelli per accedere in finale. Il programma condotto da Alfonso Signorini vedrà il suo ultimo atto lunedì 1 marzo, dopo quasi sei mesi dall’inizio di settembre. Un periodo lunghissimo e senza precedenti che sta mettendo a dura prova i nervi dei concorrenti, anche di quelli entrati nel reality solo a gara in corso. La pandemia di Covid ha inciso anche sui programmi di Mediaset facendo diventare il GF Vip 2021 una vera maratona.

Qualcuno come detto sta perdendo la solidità mentale, dando segni di escandescenza e crolli emotivi repentini. L’ultimo in ordine temporale, proprio ieri sera, è stato Andrea Zelletta. In uno sfogo con gli altri inquilini ha confessato: “Non ho più energia, basta, arrivo all’8 e poi basta, voglio stare con la mia fidanzata, sono esausto, senza energie, non ho più voglia di queste robe della nomination, adesso Maria Teresa si è offesa perché l’ho nominata, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi nomina”.

GF Vip, crollo emotivo nella notte: Andrea Zelletta vuole uscire

Come se non bastasse, Zelletta è anche scoppiato in lacrime in giardino, segno evidente dei nervi che lo stavano mollando. Poi ha aggiunto: “Dopo 5 mesi avevo bisogno di una carica ma stasera non l’ho davvero avuta. Sono contento per Pierpaolo però…”

Maria Teresa Ruta allora si è avvicinata per cercare di calmarlo ma in realtà aveva il dente avvelenato per l’ennesima nomination subita. Da lì ne è scoppiato un vivace battibecco. Lei ha inveito: “Non mi sta bene il motivo, potevi dire che andavi per esclusione”. Al che Zelletta ha replicato: “Ma perché? Io ho detto la verità, siamo in pochi, ma la mia stima per te resta immutata. Non mi rinfacciare che mi hai dato consigli, sono settimane che non parliamo”.

La risposta non sembra essere andata giù alla Ruta che andandosene ha sentenziato: “Ero sicura di andare in nomination perché io vi leggo dentro, cosa che voi non fate! Ho chiesto addirittura un abito per festeggiare le mie 20 nomination, rendetevi conto”.

Stefania Orlando, presente vicino ad Andrea ad assistere alla scena, lo ha consolato dicendo che effettivamente la reazione è stata spropositata.

A mettere il carico da undici anche Rosalinda che ha ricordato come una delle nomination fosse arrivata proprio da lei, spiegando che: “Maria Teresa fa cose poco chiare che non mi piacciono”. Insomma un clima non proprio sereno e c’è ancora un mese da affrontare. Ne vedremo delle belle.

