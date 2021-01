Covid-19, nel mondo 102 milioni di casi e 2,2 milioni di morti

In sole due settimane il numero di decessi di Covid-19 nel mondo è salito di 200mila unità. Un anno dopo, il bilancio è disastroso

Un anno dopo dalla scoperta del Covid-19, in Cina, il bilancio mondiale è drammatico: 102.069.448 casi e 2.206.459 decessi. A pubblicare questi dati è stata l’università americana Johns Hopkins University in un lungo report di resoconto a 365 giorni dalla pandemia.

L’America è senza dubbio il continente più colpito dalla pandemia, segue a ruota l’Europa con 33.762.353 confermati, stando ai dati dell’OMS. Una situazione catastrofica, destinata ai libri di storia, che però sembra star andando verso la giusta direzione. Nonostante i rallentamenti nei vaccini, un piano vaccinale c’è ed è – seppur farraginosamente – in fase di sviluppo. In Italia, attualmente il numero di dosi somministrate, tra prima e seconda, sono 1.794.630. Un numero ancora irrisorio rispetto all’immunità di gregge, ma è l’inizio della fine di un tunnel buio.