Corrado Augias, gaffe tremenda e il web non perdona 

Corrado Augias, scivolone incredibile per il giornalista: ecco cosa è successo. Intanto il web si scatena.

Disavventura per Corrado Augias: il giornalista è stato vittima di phishing senza rendersene conto. E a raccontarlo è stato lo stesso cronista-scrittore attraverso un fondo per La Repubblica. La storica firma ha voluto denunciare una situazione spiacevole in cui si è ritrovato a proposito del servizio Enel, senza comprendere che in realtà è stato appunto vittima di una truffa.

Corrado Augias vittima di phishing (e non lo capisce)

Quando dico che serve l’educazione digitale. Su Repubblica di oggi Corrado Augias che è una brava persona racconta ingenuo per filo e per segno come ha abboccato ad una mail di phishing soffermandosi sul linguaggio senza aver capito che era phishing. (via @christianraimo su FB) pic.twitter.com/9eP6TKfuhF — massimo mantellini (@mante) January 30, 2021

Il tutto è nato per una fantomatico rimborso da 92.72 euro comunicato attraverso la posta elettronica. A sorprenderlo è stato appena un testo pieno di errori grammaticali, ma non il restante considerando un’impaginazione modificata ad arte. Così ha provato numerose volte ad accedere sul link indicato per ottenere la cifra segnalata. Ma – ovviamente – niente. Così ha finito col prendersela con l’Enel attraverso le pagine del giornale, senza capire davvero quanto accaduto. Ed è finito quinto nelle tendenze di Twitter tra risatine e sfottò.