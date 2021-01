Cile, maltempo e blackout terribile: 172.000 case senza elettricità 

Cile, maltempo choc: si registrano precipitazioni come non si vedevano da più di mezzo secolo. Ecco cosa sta succedendo nel Paese sudamericano.

Allarme nazionale in Cile causa maltempo: almeno 172.000 abitazioni sono attualmente senza energia elettrica a causa di un terribile temporale scatenatosi in queste ore. Come riferisce la sovrintendenza nazionale per l’elettricità e i combustibili, disagi si registrano soprattutto nella città di Santiago. Sono infatti 89.159 le utenze colpite dal blackout nella capitale. Ben 27.650 invece a Maule, 27.502 a Valparaiso e 8.362 a O’Higgins.

Potrebbe interessarti anche —-> Cuba, elicottero militare precipita ad Holguin: cinque morti

Cile paralizzato dal blackout, maltempo terribile

Tutto colpa di una situazione metereologica quasi senza precedenti nel Paese sudamericano. “Nelle ultime 24 ore sono caduti 30.4 mm di pioggia, un quantità che addirittura non si registrava dal 1950”, ha spiegato Arnaldo Zuniga, responsabile della direzione metereologica della nazione. Mentre si lavora intensamente per ripristinare le utenze, si invita a non lasciare la propria abitazione poiché sono previste ulteriori gravi precipitazioni.