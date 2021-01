Bologna-Milan 1-2: highlights, voti e tabellino finale del match

Bologna-Milan 1-2: highlights, voti e tabellino del match giocato al Dall’Ara di Bologna. I rossoneri ottengono un’importante vittoria

Partita fondamentale quella giocata questo pomeriggio allo stadio Dall’Ara tra Bologna e Milan. I rossoneri arrivano da un periodo non semplice, condizionato dalle due brutte sconfitte contro l’Atalanta in Serie A e l’Inter in Coppa Italia. Dall’altra parte la squadra di Mihajlovic, che arriva da una serie di risultati non troppo positivi a causa delle difficoltà in zona offensiva.

Partita che inizia con il Milan subito all’attacco per mettere le cose in chiaro. Dopo pochi minuti, i rossoneri si affacciano nell’area avversaria con Theo Hernandez che prende l’incrocio dei pali su punizione. Si fa sentire anche il Bologna, con una doppia occasione non finalizzata a causa di un miracoloso Donnarumma. Episodio che cambia tutto al 26′, quando Rebic porta il Milan in vantaggio dopo il rigore sbagliato da Ibrahimovic.

Secondo tempo che parte sullo stesso filone del primo. Dopo soli 10′, un intervento goffo di Soumaoro concede il secondo rigore della partita al Milan, con questa volta Kessie che va a battere dal dischetto e porta i rossoneri sullo 0-2. L’ex Poli sfrutta un errore di Theo Hernandez e accorcia le distanze all’80 minuto.

Bologna-Milan 1-2: highlights, voti e tabellino finale

MARCATORI: Rebic (M) 26′, Kessie (M) 54′, 80′ Poli (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 6.5, Danilo 6, Soumaoro 5, Dijks 6.5 (dal 78′ Palacio 6); Schouten 6 (dal 78′ Poli 6.5), Dominguez 5.5 (67′ Svanberg 6); Orsolini 6 (dal 67′ Skov-Olsen 6), Soriano 6.5, Sansone 5.5 (67′ Vignato 6); Barrow 5.5. Mihajlovic 6

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 7.5; Calabria 6,5, Tomori 7, Romangoli 6, Theo Hernandez 6; Tonali 6 (dal 61′ Bennacer 6), Kessie 7; Saelemaekers 6, Leao 7 (dal 72′ Mandzukic 6), Rebic 6.5 (dal 61′ Krunic 5.5), Ibrahimovic 6. Pioli 6

