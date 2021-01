Allegri trova la panchina di una big: non allenerà in Serie A

Allegri potrebbe aver finalmente trovato la panchina. Secondo quanto riferito da alcuni media esteri, non sarà in Serie A

Tra gli allenatori più prestigiosi ancora senza una panchina, c’è sicuramente Massimiliano Allegri. Dopo la sua avventura più che positiva alla Juventus, il tecnico è rimasto a riposo e – nonostante sia stavo avvicinato a diversi club – non ha ancora firmato con nessuna squadra.

Negli ultimi tempi si stanno facendo sempre più insistenti le voci relative ad un possibile approdo dell’ex tecnico bianconero sulla panchina della Roma. I giallorossi non stanno vivendo un momento semplice con Fonseca, e presto potrebbero cambiare guida tecnica. Dall’estero, però, parlano di tutt’altro. Sembra infatti che una big europea presto offrirà un super contratto all’allenatore toscano. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Allegri verso la panchina del Real Madrid: l’indiscrezione

Massimiliano Allegri potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Real Madrid. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, Florentino Perez sarebbe pronto a dare il benservito a Zinedine Zidane e ad accogliere uno dei tecnici più prestigiosi a livello internazionale. Le voci al momento non sono ancora state confermate da nessuna delle due parti, ma qualcosa pare che si stia muovendo sotto banco. Il Real Madrid quest’anno sta giocando una stagione decisamente sottotono. In Liga, l’Atletico Madrid è ormai in fuga e ha molti punti di vantaggio sulle concorrenti, mentre in Champions League la qualificazione agli ottavi è arrivato con non poche difficoltà.

Ora bisogna capire i numeri dell’affare e soprattutto la volontà del tecnico toscano. I contatti con la Roma sono infatti continui, e la destinazione italiana pare sia stata accettata a pieno. Il fascino del Real Madrid potrebbe però cambiare le carte in tavola.