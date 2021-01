Temptation Island, ex concorrente positiva al nono mese di gravidanza – VIDEO

Forte preoccupazione per una ex concorrente di Temptation Island che, al nono mese di gravidanza, è positiva al Covid

Alessandra De Angelis è risultata positiva al tampone per il Covid-19 al nono mese di gravidanza. Forte preoccupazione per la ex concorrente di Temptation Island che è scoppiata in lacrime alla notizia. Quello in arrivo sarà il suo terzo figlio, ma la preoccupazione è tanta, la paura di incorrere in rischi durante gli ultimi giorni di gravidanza è tanta.

“Purtroppo ieri ho avuto la terribile notizia di essere positiva al Covid-19 – commenta la De Angelis su Instagram -. I miei figli ed Emanuele sono negativi, anche mia madre, ma faranno la quarantena fiduciaria affinché nei prossimi giorni non abbiano contatti con nessuno”.

Temptation Islan, lacrime e tanta paura per Alessandra De Angelis

Lungo sfogo sul proprio profilo Instagram, Alessandra De Angelis ha vissuto ore di reale panico per sé stessa ed il bambino in grembo. “Tutto è iniziato venerdì scorso che ho iniziato a sentirmi male e pensavo fossero normali dolori della gravidanza. Ho pianto tanto in queste ultime 24 ore, essere agli sgoccioli ed avere il Covid vuol dire cambiare tutte le dinamiche di un parto: un altro ospedale, senza il mio ginecologo”.

A voce rotta, l’ex concorrente di Temptation Island ammette: “Il Covid ti fa sentire abbandonata. Devo capire se andare via di casa per salvaguardare la salute della mia famiglia, ma una mamma non può stare senza i propri figli”. Molto provata, la De Angelis aggiunge: “Troverò la forza dentro di me per affrontare anche questa. Spero di diventare negativa prima del parto così che posso abbracciare il piccolo”.