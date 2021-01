Sanremo 2021, l’annuncio di Amadeus divide il pubblico

Sanremo 2021, posizione a sorpresa di Amadeus dopo le ultimissime polemiche. Ecco cosa sta succedendo.

Continua il caos Sanremo a poco più di un mese dall’inizio del festival. La questione che ha scaldato parecchio gli animi è l’assenza del pubblico causa Covid-19, una condizione annunciata dal ministro Dario Fancescini ma considerata inaccettabile da Amadeus. “Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”: è stato questo il tweet del politico lanciato ieri come un fulmine a ciel sereno.

Sanremo 2021, segnale di Amadeus via social

I vertici Rai, infatti, stavano valutando anche soluzioni estreme pur di portare il pubblico in sala. Come una quarantena in nave e una bolla blindatissima in albergo. Ultimissime idee, a questo punto, spazzate quasi definitivamente via dal governo. Un verdetto che il conduttore non ha preso affatto bene, tanto da minacciare addirittura le dimissioni secondo quanto si apprende da fonti interne.

Ufficialmente Amadeus non si è ancora pronunciato sulla vicenda, ma in queste ore ha postato un messaggio chiarissimo su Instagram. Si tratta di una nota citazione di Aristotele che dice: “L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa”. Un palese messaggio al ministro Francescini che sarebbe apparso troppo precipitoso sulla questione. I fan, che hanno chiaramente inteso il mittente di tale messaggio, hanno iniziato a dividersi tra chi appoggia e chi invece bacchetta il 58enne di Ravenna.