Sabrina Salerno ‘soggiogata’: annuncio inquietante in diretta TV

Un legame complicato portato fino in tribunale, Sabrina Salerno ha vissuto un’adolescenza buia e tortuosa

Sabrina Salerno domani pomeriggio sarà ospite nel salottino di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. È proprio nello studio Mediaset che ha raccontato un’inquietante storia che l’ha vista protagonista a soli 17 anni. L’altro protagonista è il suo primo manager con il quale è finita fino in Tribunale per quanto accaduto.

“Quando avevo soli 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore, verbalmente violento, che cercava i miei punti deboli per colpirli e rendermi sempre più fragile. Era particolarmente scaltro nel soggiogare tutte le persone che aveva a fianco. Non si dovrebbe parlare male di chi non c’è più, ma non posso perdonarlo perché non ha giustificazioni per il male che mi ha fatto”.

Sabrina Salerno, quel passato che scotta in mezzo ai tanti successi

53 anni di successi per la bellissima Sabrina Salerno, ma non senza affrontare una strada tortuosa e tanti ostacoli. All’inizio della sua carriera, nel pieno dell’adolescenza ha conosciuto quest’uomo che, ha rivelato, le rubava anche dei soldi. Qualcosa che l’ha segnata per sempre a tal punto da parlarne ancora oggi che questa persona non c’è più.

“Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente. Mi considerava la sua creatura e per questo mi intimava di fare tutto quello che diceva: su di me non aveva effetto ed io facevo il contrario. Mi ha fatto vivere un incubo per anni, fino ai 24 anni. Grazie anche all’aiuto degli avvocati, sono riuscita a liberarmi di lui. Ho vinto la causa dopo undici anni anche se non è servito a molto perché i miei soldi li aveva già rubati e li aveva anche già spesi”.